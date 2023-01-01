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ESPN

ESPN

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Вебсайт: espn.com

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ESPN (спочатку ініціалізм для Entertainment and Sports Programming Network) — американський багатонаціональний основний кабельний спортивний канал, що належить компанії ESPN Inc., спільною власністю компанії Walt Disney Company (80%) і Hearst Communications (20%). Компанію заснував у 1979 році Білл Расмуссен разом зі своїм сином Скоттом Расмуссеном і Едом Іганом. ESPN веде мовлення переважно зі студій, розташованих у Брістолі, штат Коннектикут. Мережа також має офіси в Маямі, Нью-Йорку, Сіетлі, Шарлотті та Лос-Анджелесі. Наразі Джеймс Пітаро обіймає посаду голови ESPN, яку він обіймає з 5 березня 2018 року після відставки Джона Скіпера 18 грудня 2017 року. Хоча ESPN є однією з найуспішніших спортивних мереж, на адресу ESPN було багато критики. . Це включає звинувачення в упередженому висвітленні, конфлікт інтересів і суперечки з окремими мовниками та аналітиками. Станом на вересень 2018 року ESPN доступний для приблизно 86 мільйонів телевізійних домогосподарств (93,2% домогосподарств із платним телебаченням) у Сполучених Штатах. Окрім флагманського каналу та семи пов’язаних із ним каналів у Сполучених Штатах, ESPN транслює понад 200 країни. Він керує регіональними каналами в Австралії, Бразилії, Латинській Америці та Великобританії. У Канаді вона володіє 20% акцій у The Sports Network (TSN) і п’яти її дочірніх мережах. У 2011 році історія та піднесення ESPN були описані в Those Guys Have All the Fun. Це документальна книга, написана Джеймсом Ендрю Міллером і Томом Шейлзом і опублікована Little, Brown and Company.

Вебсайт: espn.com

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