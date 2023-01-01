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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SaltWire» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

SaltWire Network Inc. — канадська газетна компанія, що належить родині Денніса-Левера з Галіфакса, Нова Шотландія, власників The Chronicle Herald. Saltwire володіє 23 щоденними та щотижневими газетами в Атлантичній Канаді. Компанія була створена в 2017 році шляхом покупки 27 газет у Transcontinental.

Вебсайт: saltwire.com

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