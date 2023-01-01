Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «YouTube TV» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

YouTube TV – це американська служба потокового телебачення, яка пропонує телевізійні програми в прямому ефірі, відео на вимогу та хмарний цифровий відеореєстратор із понад 85 телевізійних мереж. Воно належить YouTube, дочірній компанії Google, яка сама є дочірньою компанією Alphabet Inc. Лінійка YouTube TV включає основні мережі США, такі як ABC, CBS, NBC, PBS, Fox, FX, AMC, CNN, Fox News, TBS, Discovery, Comedy Central і ESPN. YouTube TV запущено 28 лютого 2017 року.

Вебсайт: youtube.com

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