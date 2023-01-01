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QVC

QVC

qvc.com

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QVC — американська безкоштовна телевізійна мережа та провідний торговий канал, що спеціалізується на телевізійних телевізійних покупках удома, що належить Qurate Retail Group.

Вебсайт: qvc.com

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