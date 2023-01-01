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The Container Store

The Container Store

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Вебсайт: containerstore.com

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Container Store Group, Inc. — це американська спеціалізована торгова мережа, яка управляє The Container Store, що пропонує товари для зберігання та організації, а також індивідуальні шафи.

Вебсайт: containerstore.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «The Container Store». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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