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Barnes & Noble

Barnes & Noble

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Вебсайт: barnesandnoble.com

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Barnes & Noble Booksellers — американська книгарня. Це компанія зі списку Fortune 1000 і книгарня з найбільшою кількістю роздрібних точок у Сполучених Штатах. Станом на 7 березня 2019 року компанія керує 627 роздрібними магазинами у всіх 50 штатах США. У серпні 2019 року Elliott Management Corporation придбала компанію. Barnes & Noble працює переважно через мережу книжкових магазинів Barnes & Noble Booksellers. Штаб-квартира компанії знаходиться на П’ятій авеню, 122 у Нью-Йорку. Після серії злиттів і банкрутств в американській індустрії книгарень з 1990-х років Barnes & Noble залишається найбільшою національною мережею книжкових магазинів Сполучених Штатів. Раніше Barnes & Noble керувала мережею невеликих магазинів B. Dalton Bookseller у торгових центрах, поки вони не оголосили про ліквідацію мережі. Компанія також була одним із найбільших у країні менеджерів магазинів підручників до коледжів, розташованих на території багатьох студентських містечок або поблизу них, коли цей підрозділ було виділено в окрему публічну компанію під назвою Barnes & Noble Education у 2015 році. Компанія відома своїм клієнтам великими роздрібними торговими точками, у багатьох з яких є кафе, де подають каву Starbucks та інші витратні матеріали. Більшість магазинів продають книги, журнали, газети, DVD-диски, графічні романи, подарунки, ігри, іграшки, музику, а також пристрої для читання електронних книг і планшети Nook.

Вебсайт: barnesandnoble.com

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