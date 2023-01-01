Walmart Inc. (раніше Wal-Mart Stores, Inc.) — американська транснаціональна корпорація роздрібної торгівлі, яка управляє мережею гіпермаркетів, універмагів дискаунтерів і продуктових магазинів зі штаб-квартирою в Бентонвіллі, штат Арканзас. Компанію заснував Сем Волтон у 1962 році та зареєстровано 31 жовтня 1969 року. Вона також володіє та керує роздрібними складами Sam's Club. Станом на 31 липня 2020 року Walmart налічує 11 496 магазинів і клубів у 27 країнах, які працюють під 56 різними іменами. Компанія працює під назвою Walmart у Сполучених Штатах і Канаді, як Walmart de México y Centroamérica в Мексиці та Центральній Америці, як Asda у Великобританії, як Seiyu Group в Японії та як Flipkart Wholesale в Індії. Їй повністю належать операції в Аргентині, Чилі, Канаді та Південній Африці. З серпня 2018 року Walmart володіє лише міноритарним пакетом акцій Walmart Brasil, який у серпні 2019 року було перейменовано на Grupo Big, з 20 відсотками акцій компанії, а приватна інвестиційна компанія Advent International володіє 80 відсотками компанії. Згідно зі списком Fortune Global 500 у 2019 році, Walmart є найбільшою компанією у світі за доходом із 514,405 мільярдами доларів США. Це також найбільший приватний роботодавець у світі з 2,2 мільйонами працівників. Це публічний сімейний бізнес, оскільки компанія контролюється родиною Уолтонів. Спадкоємці Сема Уолтона володіють понад 50 відсотками Walmart як через свою холдингову компанію Walton Enterprises, так і через власні холдинги. У 2019 році Walmart був найбільшим роздрібним продавцем продуктів харчування в США, і 65 відсотків продажів Walmart на суму 510,329 мільярда доларів США припало на операції в США. Walmart був зареєстрований на Нью-Йоркській фондовій біржі в 1972 році. До 1988 року він був найприбутковішим роздрібним продавцем у США, і вона стала найбільшою з точки зору прибутку до жовтня 1989 року. Спочатку компанія була географічно обмежена Півднем і нижнім Середнім Заходом, але на початку 1990-х у неї були магазини від узбережжя до узбережжя. Sam's Club відкрився в Нью-Джерсі в листопаді 1989 року, а перша торгова точка в Каліфорнії відкрилася в Ланкастері в липні 1990 року. Walmart у Йорку, штат Пенсільванія, відкрився в жовтні 1990 року, це був перший головний магазин на північному сході. Інвестиції Walmart за межами США спостерігали змішані результати. Його операції та дочірні компанії в Канаді, Сполученому Королівстві, Центральній Америці, Південній Америці та Китаї є дуже успішними, але його підприємства провалилися в Німеччині та Південній Кореї.

Вебсайт: walmart.com

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