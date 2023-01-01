Chick-fil-A — американська мережа ресторанів швидкого харчування, яка є найбільшою в країні і спеціалізується на сендвічах з куркою. Chick-fil-A зі штаб-квартирою в Коледж-Парку, штат Джорджія, управляє 2897 ресторанами в 49 штатах, а також в окрузі Колумбія та Пуерто-Ріко.

Вебсайт: chick-fil-a.com

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