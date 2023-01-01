WebCatalog
Chick-fil-A

Chick-fil-A

chick-fil-a.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chick-fil-A» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Chick-fil-A — американська мережа ресторанів швидкого харчування, яка є найбільшою в країні і спеціалізується на сендвічах з куркою. Chick-fil-A зі штаб-квартирою в Коледж-Парку, штат Джорджія, управляє 2897 ресторанами в 49 штатах, а також в окрузі Колумбія та Пуерто-Ріко.

Вебсайт: chick-fil-a.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chick-fil-A». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Whataburger

Whataburger

whataburger.com

Home Depot

Home Depot

homedepot.com

Pizza Hut

Pizza Hut

pizzahut.com

Marshalls

Marshalls

marshalls.com

Domino's

Domino's

dominos.com

Kroger

Kroger

kroger.com

Barnes & Noble

Barnes & Noble

barnesandnoble.com

Lidl Slovenija

Lidl Slovenija

lidl.si

Lidl Eesti

Lidl Eesti

lidl.ee

McDonald's

McDonald's

mcdonalds.com

Lowe's

Lowe's

lowes.com

Equifax

Equifax

equifax.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності