Marshalls — американська мережа недорогих універмагів, що належить компанії TJX Companies. Marshalls має понад 1000 американських магазинів, включаючи більші магазини під назвою Marshalls Mega Store, що охоплюють 42 штати та Пуерто-Ріко, а також 61 магазин у Канаді. У березні 2011 року Marshalls вперше вийшов на територію Канади.

Вебсайт: marshalls.com

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