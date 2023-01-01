El Corte Inglés S.A. зі штаб-квартирою в Мадриді є найбільшою групою універмагів у Європі та третьою в світі. El Corte Inglés — єдина мережа універмагів Іспанії, що залишилася. El Corte Inglés є членом Міжнародної асоціації універмагів з 1998 року.

Вебсайт: elcorteingles.es

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «El Corte Inglés». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.