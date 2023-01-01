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El Corte Inglés

El Corte Inglés

elcorteingles.es

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El Corte Inglés S.A. зі штаб-квартирою в Мадриді є найбільшою групою універмагів у Європі та третьою в світі. El Corte Inglés — єдина мережа універмагів Іспанії, що залишилася. El Corte Inglés є членом Міжнародної асоціації універмагів з 1998 року.

Вебсайт: elcorteingles.es

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