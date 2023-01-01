Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TAP Air Portugal» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

TAP Air Portugal є державним авіаперевізником Португалії зі штаб-квартирою в аеропорту Лісабона, який також є її центром. TAP – Transportes Aéreos Portugueses – є членом Star Alliance з 2005 року і здійснює в середньому 2500 рейсів на тиждень до 90 пунктів призначення в 34 країнах світу.

Вебсайт: flytap.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TAP Air Portugal». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.