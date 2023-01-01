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TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

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Вебсайт: flytap.com

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TAP Air Portugal є державним авіаперевізником Португалії зі штаб-квартирою в аеропорту Лісабона, який також є її центром. TAP – Transportes Aéreos Portugueses – є членом Star Alliance з 2005 року і здійснює в середньому 2500 рейсів на тиждень до 90 пунктів призначення в 34 країнах світу.

Вебсайт: flytap.com

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