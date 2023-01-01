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Royal Air Maroc, більш відома як RAM, є національним перевізником Марокко, а також найбільшою авіакомпанією країни. RAM повністю належить уряду Марокко, а штаб-квартира розташована на території аеропорту Касабланка-Анфа. Він приєднався до альянсу Oneworld у 2020 році.

Вебсайт: royalairmaroc.com

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