Finnair є флагманським перевізником і найбільшою авіакомпанією Фінляндії зі штаб-квартирою у Вантаа на території аеропорту Гельсінкі, її хаба. Finnair та її дочірні компанії домінують у внутрішніх і міжнародних авіаперевезеннях у Фінляндії. Його основним акціонером є уряд Фінляндії.

Вебсайт: finnair.com

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