WebCatalog

Lufthansa

Lufthansa

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: lufthansa.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lufthansa» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Deutsche Lufthansa AG (німецька вимова: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), зазвичай скорочено до Lufthansa, є флагманським перевізником і найбільшою авіакомпанією Німеччини, яка разом зі своїми дочірніми компаніями є другою за величиною авіакомпанією в Європі за кількістю перевезених пасажирів. Назва колишнього флагманського перевізника походить від німецького слова Luft, що означає «повітря», і Hansa — Ганзейський союз. Lufthansa є одним із п’яти членів-засновників Star Alliance, найбільшого у світі альянсу авіакомпаній, створеного в 1997 році. Гасло компанії: «Скажи світові так». Крім власних послуг, дочірніх пасажирських авіакомпаній Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines і Eurowings (називається англійською як Lufthansa Passenger Airline Group), Deutsche Lufthansa AG володіє декількома авіаційними компаніями, такими як Lufthansa Technik і LSG Sky Chefs, які є частиною Lufthansa Group. Загалом група має понад 700 літаків, що робить її одним із найбільших авіапарків у світі. Зареєстрований офіс і штаб-квартира Lufthansa знаходяться в Кельні. Основна операційна база, яка називається авіаційним центром Lufthansa, знаходиться в основному центрі Lufthansa в аеропорту Франкфурта, а вторинний центр знаходиться в аеропорту Мюнхена, де підтримується допоміжний центр польотів.

Вебсайт: lufthansa.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lufthansa». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Austrian Airlines

Austrian Airlines

austrian.com

Air Canada

Air Canada

aircanada.com

Finair

Finair

finnair.com

Aegean Airlines

Aegean Airlines

aegeanair.com

KLM

KLM

klm.com

Air Astana

Air Astana

airastana.com

Malaysia Airlines

Malaysia Airlines

malaysiaairlines.com

Air Malta

Air Malta

airmalta.com

Air France

Air France

wwws.airfrance.fr

TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

flytap.com

SWISS

SWISS

swiss.com

British Airways

British Airways

britishairways.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності