Deutsche Lufthansa AG (німецька вимова: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), зазвичай скорочено до Lufthansa, є флагманським перевізником і найбільшою авіакомпанією Німеччини, яка разом зі своїми дочірніми компаніями є другою за величиною авіакомпанією в Європі за кількістю перевезених пасажирів. Назва колишнього флагманського перевізника походить від німецького слова Luft, що означає «повітря», і Hansa — Ганзейський союз. Lufthansa є одним із п’яти членів-засновників Star Alliance, найбільшого у світі альянсу авіакомпаній, створеного в 1997 році. Гасло компанії: «Скажи світові так». Крім власних послуг, дочірніх пасажирських авіакомпаній Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines і Eurowings (називається англійською як Lufthansa Passenger Airline Group), Deutsche Lufthansa AG володіє декількома авіаційними компаніями, такими як Lufthansa Technik і LSG Sky Chefs, які є частиною Lufthansa Group. Загалом група має понад 700 літаків, що робить її одним із найбільших авіапарків у світі. Зареєстрований офіс і штаб-квартира Lufthansa знаходяться в Кельні. Основна операційна база, яка називається авіаційним центром Lufthansa, знаходиться в основному центрі Lufthansa в аеропорту Франкфурта, а вторинний центр знаходиться в аеропорту Мюнхена, де підтримується допоміжний центр польотів.

Вебсайт: lufthansa.com

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