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Air Malta

Air Malta

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Вебсайт: airmalta.com

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Air Malta plc — головна авіакомпанія Мальти зі штаб-квартирою в Луці та центром у Міжнародному аеропорту Мальти. Він обслуговує країни Європи, Близького Сходу та Північної Африки.

Вебсайт: airmalta.com

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