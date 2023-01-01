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Wizz Air

Wizz Air

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Вебсайт: wizzair.com

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Wizz Air, юридично зареєстрована як Wizz Air Hungary Ltd. і стилізована як W!ZZ Air, є угорським ультрабюджетним перевізником із головним офісом у Будапешті, Угорщина. Авіакомпанія обслуговує багато міст Європи, а також деякі напрямки в Північній Африці та на Близькому Сході.

Вебсайт: wizzair.com

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