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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wizz Air» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Wizz Air, юридично зареєстрована як Wizz Air Hungary Ltd. і стилізована як W!ZZ Air, є угорським ультрабюджетним перевізником із головним офісом у Будапешті, Угорщина. Авіакомпанія обслуговує багато міст Європи, а також деякі напрямки в Північній Африці та на Близькому Сході.

Вебсайт: wizzair.com

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