Ryanair DAC — це ірландський ультралоукостер, заснований у 1984 році. Його штаб-квартира розташована в Сордс, Дублін, а основні операційні бази — в аеропортах Дубліна та Лондона Станстед. Вона є найбільшою частиною сімейства авіакомпаній Ryanair Holdings і має Ryanair UK, Buzz і Malta Air як дочірні авіакомпанії. У 2016 році Ryanair була найбільшою європейською бюджетною авіакомпанією за регулярними рейсами та перевезла більше міжнародних пасажирів, ніж будь-яка інша авіакомпанія. Ryanair Group експлуатує понад 400 літаків Boeing 737-800, один з яких 737-700 використовується як чартерний літак. резервного копіювання та для навчання пілотів. Авіакомпанія характеризується швидким розширенням, що стало результатом дерегуляції авіаційної галузі в Європі в 1997 році та успіху її недорогої бізнес-моделі. Маршрутна мережа Ryanair обслуговує 40 країн Європи, Північної Африки (Марокко) і Близького Сходу (Ізраїль, Ліван і Йорданія). Компанію часто критикували за погані умови праці, інтенсивне використання додаткових зборів, погане обслуговування клієнтів і схильність до навмисного розпалювання суперечок, щоб отримати безкоштовну рекламу.

Вебсайт: ryanair.com

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