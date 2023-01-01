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SpiceJet — індійська бюджетна авіакомпанія зі штаб-квартирою в Ґурґаоні, штат Хар’яна. Це друга найбільша авіакомпанія в країні за кількістю перевезених внутрішніх пасажирів, з часткою ринку 13,6% станом на березень 2019 року.

Вебсайт: spicejet.com

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