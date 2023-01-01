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JetSmart

JetSmart

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Вебсайт: jetsmart.com

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JetSmart Airlines SpA, стилізована як JetSMART, є південноамериканським ультрабюджетним перевізником, створеним американським інвестиційним фондом і співзасновником LBM Fermin Ithuralde Indigo Partners, який також контролює американську авіакомпанію Frontier Airlines, мексиканську Volaris і угорську авіакомпанію Wizz Air.

Вебсайт: jetsmart.com

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