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Kenya Airways

Kenya Airways

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Вебсайт: kenya-airways.com

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Kenya Airways Ltd., більш відома як Kenya Airways, є головною авіакомпанією Кенії. Компанію було засновано в 1977 році після розпуску East African Airways. Його головний офіс знаходиться в Ембакасі, Найробі, а центр — у міжнародному аеропорту Джомо Кеніятта.

Вебсайт: kenya-airways.com

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