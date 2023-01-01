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Avianca

Avianca

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Вебсайт: avianca.com

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Avianca S.A. – колумбійська авіакомпанія. Він є основним перевізником Колумбії з 5 грудня 1919 року, коли спочатку був зареєстрований під назвою SCADTA.

Вебсайт: avianca.com

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