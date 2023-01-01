Copa Airlines

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Panama Airlines, S.A., є основним перевізником Панами. Штаб-квартира знаходиться в місті Панама, Панама. Copa є дочірньою компанією Copa Holdings, S.A. а також член Star Alliance.

Вебсайт: copaair.com

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