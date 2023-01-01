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Vietnam Airlines

Vietnam Airlines

vietnamairlines.com

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Vietnam Airlines є флагманським перевізником В'єтнаму. Авіакомпанію було засновано в 1956 році, а пізніше створено як державне підприємство в квітні 1989 року. Штаб-квартира Vietnam Airlines розташована в районі Лонг Б’єн, Ханой, з центрами в Міжнародному аеропорту Ной Бай і Міжнародному аеропорту Таншоннят.

Вебсайт: vietnamairlines.com

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