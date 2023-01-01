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Primark

Primark

primark.com

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Primark Stores Limited — це ірландська багатонаціональна роздрібна мережа швидкого одягу зі штаб-квартирою в Дубліні, Ірландія. Він має магазини по всій Європі та в Сполучених Штатах. Бренд Penneys не використовується за межами Ірландії, оскільки він належить американському роздрібному продавцю J. C. Penney.

Вебсайт: primark.com

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