Primark Stores Limited — це ірландська багатонаціональна роздрібна мережа швидкого одягу зі штаб-квартирою в Дубліні, Ірландія. Він має магазини по всій Європі та в Сполучених Штатах. Бренд Penneys не використовується за межами Ірландії, оскільки він належить американському роздрібному продавцю J. C. Penney.

Вебсайт: primark.com

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