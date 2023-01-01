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Cropp

Cropp

cropp.com

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Cropp — бренд одягу та мережа роздрібних продавців, що належить LPP, що спеціалізується на вуличному стилі одягу. Його штаб-квартира знаходиться в Гданську, Польща. У 2021 році компанія володіла 356 магазинами в Європі, розташованими в 17 країнах, у тому числі 170 магазинів у Польщі та 186 в інших країнах.

Вебсайт: cropp.com

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