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Reserved

Reserved

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Вебсайт: reserved.com

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Ми пропонуємо наймодніший одяг для жінок, чоловіків та дітей. Ви можете знайти піджаки, блузи, сукні, джинси, взуття,... Reserved — це польський роздрібний продавець одягу зі штаб-квартирою в Гданську, Помор'я, Польща. Вона була заснована в 1999 році і залишається найбільшою компанією групи LPP, яка нараховує понад 1700 роздрібних магазинів у понад 20 країнах, а також володіє такими брендами, як Cropp, House, Mohito та Sinsay.

Вебсайт: reserved.com

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