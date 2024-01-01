Cord

Cord

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Вебсайт: cordstudio.com

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CordStudio – це онлайн-магазин, який пропонує вінтажний принтований одяг, вироби зі шкіри преміум-класу та аксесуари. Кілька ключових моментів про компанію: CordStudio була заснована в 2024 році і має штаб-квартиру в Індії. Вони пропонують широкий асортимент товарів як для жінок, так і для чоловіків, включаючи сукні, топи, низ, комбінезони, сумки, гаманці та ремені. Одяг та аксесуари розроблені власними силами та містять поєднання вінтажних принтів і сучасних силуетів. CordStudio має кілька фізичних точок роздрібної торгівлі по всій Індії, зокрема в Ґурґаоні, Хайдарабаді, Мумбаї та Нью-Делі. Вони пропонують доставку по всьому світу та мають код знижки 10%, доступний для нових клієнтів. CordStudio, здається, є модним брендом, який зосереджений на забезпеченні високоякісного, стильного одягу та аксесуарів із вінтажною естетикою. Їх онлайн-і фізична присутність у роздрібній торгівлі дозволяє їм охоплювати клієнтів у всьому світі.

Вебсайт: cordstudio.com

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