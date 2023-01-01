Whole Foods Market IP, Inc., дочірня компанія Amazon, є американською багатонаціональною мережею супермаркетів зі штаб-квартирою в Остіні, штат Техас, яка продає продукти без гідрогенізованих жирів і штучних барвників, ароматизаторів і консервантів.

Вебсайт: wholefoodsmarket.com

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