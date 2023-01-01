Marketo, Inc. — американська компанія з програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія. Marketo розробляє та продає програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для маркетингу на основі облікових записів та інших маркетингових послуг і продуктів, включаючи пошукову оптимізацію та створення контенту. Marketo підтримує як великі підприємства, так і малий бізнес, що швидко розвивається, у різних галузях від технологій до вищої освіти. У 2018 році Marketo придбала Adobe Inc.

Вебсайт: marketo.com

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