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Trumpia

Trumpia

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Вебсайт: trumpia.com

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Trumpia — це постачальник програмного забезпечення для багатоканального онлайн-маркетингу та обміну повідомленнями, який пропонує інструменти мобільного маркетингу, маркетингу електронною поштою, голосового мовлення, обміну миттєвими повідомленнями та маркетингу в соціальних мережах для компаній, некомерційних організацій і різних типів членських організацій.Trumpia займає 46 місце. у компаніях, що займаються програмним забезпеченням, 33-е місце в районі метро Лос-Анджелеса, 80-е місце в 100 найкращих компаніях Каліфорнії та 515-е місце в списку найбільш швидкозростаючих компаній Inc. 5000 у 2012 році. «50 найкращих змінників мобільних послуг». Штаб-квартира Trumpia.com знаходиться в Анахаймі, штат Каліфорнія, і ним володіє та керує каліфорнійська корпорація DoCircle, Inc.

Вебсайт: trumpia.com

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