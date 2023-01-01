Smashwords, Inc., розташована в Лос-Гатос, Каліфорнія, є платформою для самостійного видання електронних книг. Компанія, заснована Марком Кокером, почала публічну діяльність у 2008 році.

Вебсайт: smashwords.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Smashwords». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.