WebCatalog
Smashwords

Smashwords

smashwords.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Smashwords» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Smashwords, Inc., розташована в Лос-Гатос, Каліфорнія, є платформою для самостійного видання електронних книг. Компанія, заснована Марком Кокером, почала публічну діяльність у 2008 році.

Вебсайт: smashwords.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Smashwords». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Tealium

Tealium

tealium.com

Wiley

Wiley

wiley.com

Square

Square

squareup.com

U-Haul

U-Haul

uhaul.com

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Box

Box

box.com

Chegg

Chegg

chegg.com

Outschool

Outschool

outschool.com

Ubiquiti

Ubiquiti

ui.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

The Onion

The Onion

theonion.com

The Trade Desk

The Trade Desk

thetradedesk.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності