Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Facebook Дастін Московіц і колишній Google, колишній інженер Facebook Джастін Розенштейн, які обидва працювали над підвищенням продуктивності співробітників у Facebook. Продукт вийшов на ринок у квітні 2012 року. У грудні 2018 року компанію оцінили в 1,5 мільярда доларів.

Вебсайт: asana.com

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