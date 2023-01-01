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Smartsheet

Smartsheet

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Вебсайт: smartsheet.com

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Smartsheet — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке пропонується для співпраці та керування роботою, розроблене та продане компанією Smartsheet Inc. Воно використовується для призначення завдань, відстеження прогресу проекту, керування календарями, обміну документами та іншої роботи за допомогою табличного користувача інтерфейс.

Вебсайт: smartsheet.com

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