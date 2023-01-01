Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Smartsheet» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Smartsheet — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке пропонується для співпраці та керування роботою, розроблене та продане компанією Smartsheet Inc. Воно використовується для призначення завдань, відстеження прогресу проекту, керування календарями, обміну документами та іншої роботи за допомогою табличного користувача інтерфейс.

Вебсайт: smartsheet.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Smartsheet». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.