Slenke — це програмне забезпечення для командної співпраці для безпечного спілкування, обміну файлами, керування проектами, організації завдань, відстеження часу тощо.

Вебсайт: slenke.com

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