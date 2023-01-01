Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Nozbe» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Нехай ваш бізнес процвітає. Керуйте своєю командою будь-де, у будь-який час і на будь-якому пристрої. Діліться проектами, делегуйте завдання, спілкуйтеся в коментарях і досягайте своїх цілей разом. Nozbe Teams означає сучасне командне спілкування. Це допомагає нам і допоможе вам успішно вести свій бізнес. Ми раді, що ви приєдналися до нас!

Вебсайт: nozbe.com

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