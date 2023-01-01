Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Milanote» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Milanote — це простий у використанні інструмент для організації ваших ідей і проектів у візуальні дошки. Додавайте нотатки, зображення, посилання та файли, упорядковуйте їх візуально та діліться ними зі своєю командою.

Вебсайт: milanote.com

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