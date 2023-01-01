Нотатки поєднуються з картою розуму. Emberly поєднує інтелект-карти та нотатки в один потужний інструмент. Це дозволяє зберігати нотатки, файли та закладки всередині вузлів, щоб ефективно впорядковувати свої думки та ідеї.

Вебсайт: ember.ly

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