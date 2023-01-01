Joplin — це програма для нотаток із відкритим кодом. Зберігайте свої думки та безпечно отримуйте до них доступ із будь-якого пристрою. Joplin Cloud дозволяє синхронізувати ваші нотатки на різних пристроях. Це також дозволяє публікувати нотатки та працювати над блокнотами разом із друзями, родиною чи колегами.

Вебсайт: joplinapp.org

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