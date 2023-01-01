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Simplenote

Simplenote

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Вебсайт: simplenote.com

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Simplenote — це програма для нотаток із підтримкою Markdown. Окрім кросплатформних програм, до нього можна отримати доступ через більшість веб-браузерів. Simplenote має зовнішній доступний API, що дозволяє писати інші клієнти: віджет інформаційної панелі macOS DashNote; nvPY, кросплатформний клієнт SimpleNote; серед інших. Крім того, програма macOS Notational Velocity та утиліта Windows ResophNotes також можуть синхронізуватися з Simplenote.

Вебсайт: simplenote.com

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