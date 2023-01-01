Evernote – це програма, призначена для створення нотаток, організації, керування завданнями та архівування. Він розроблений корпорацією Evernote, штаб-квартира якої знаходиться в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Додаток дозволяє користувачам створювати нотатки, які можуть бути текстом, малюнками, фотографіями або збереженим веб-контентом. Нотатки зберігаються в блокнотах, до них можна додавати теги, анотації, редагувати, шукати, додавати вкладення та експортувати. Evernote є кросплатформною програмою для Android, iOS, macOS і Microsoft Windows. Він безкоштовний для використання з місячним обмеженням використання та пропонує платні плани з розширеними або знятими обмеженнями.

Вебсайт: evernote.com

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