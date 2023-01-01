Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SiYuan» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

SiYuan — це програма для створення нотаток Markdown Block-Reference та Bidirectional-Link для настільних комп’ютерів, яка підтримує Windows, Mac і Linux, може використовуватися безпосередньо в браузері та підтримує адаптацію для мобільних пристроїв.

Вебсайт: ld246.com

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