Бухгалтерське програмне забезпечення для малого бізнесу для Mac і Windows. AccountEdge є гнучким і може використовуватися в різних галузях.

Вебсайт: accountedge.com

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