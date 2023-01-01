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FreshBooks

FreshBooks

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Вебсайт: freshbooks.com

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FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році і знаходиться в Торонто, Канада.

Вебсайт: freshbooks.com

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