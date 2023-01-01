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QuickBooks Online

QuickBooks Online

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Вебсайт: intuit.com

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QuickBooks — пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахунки, а також виконують функції нарахування заробітної плати.

Вебсайт: intuit.com

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