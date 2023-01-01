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FeedBurner

FeedBurner

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Вебсайт: feedburner.google.com

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Feedburner, Inc. – це служба керування веб-каналами, призначена головним чином для монетизації RSS-каналів, переважно шляхом вставки в них цільової реклами. Він був заснований у 2004 році та придбаний Google у 2007 році.

Вебсайт: feedburner.google.com

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