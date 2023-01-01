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Inoreader

Inoreader

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Вебсайт: inoreader.com

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Inoreader — це програма для читання веб-контенту та RSS-каналів, хмарна служба для веб-браузерів і мобільних пристроїв з iOS і Android. Він збирає стрічки новин з онлайн-джерел для користувача в єдиному макеті для налаштування та обміну з іншими. Inoreader вперше був випущений компанією Innologica в 2013 році.

Вебсайт: inoreader.com

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