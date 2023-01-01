Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CamScanner» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

CamScanner — китайський мобільний додаток, вперше випущений у 2011 році, який дозволяє використовувати пристрої iOS та Android як сканери зображень. Це дозволяє користувачам «сканувати» документи (роблячи фотографію за допомогою камери пристрою) і ділитися фотографією у форматі JPEG або PDF. Ця програма доступна безкоштовно в Google Play Store і App Store. Додаток базується на моделі freemium, з безкоштовною версією з підтримкою реклами та преміум-версією з додатковими функціями.

Вебсайт: camscanner.com

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