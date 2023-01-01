Microsoft OneNote — це програма для створення нотаток для збору інформації у довільній формі та спільної роботи кількох користувачів. Він збирає нотатки користувачів, малюнки, вирізки екрана та аудіокоментарі. Нотатками можна ділитися з іншими користувачами OneNote через Інтернет або мережу. Раніше OneNote був переважно доступний як частина пакету Microsoft Office до його випуску 2019 року. Тепер Microsoft розповсюджує версії OneNote як безкоштовну окрему програму через магазини програм для Windows 10, macOS, iOS і Android. Microsoft також надає веб-версію OneNote як частину OneDrive та Office для Інтернету; ця версія дозволяє користувачам редагувати нотатки у веб-браузері.

Вебсайт: onenote.com

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