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Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

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Вебсайт: microsoft.com

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Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft Word. Зберігайте документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом одночасно. Microsoft Word — текстовий процесор, розроблений Microsoft. Вперше він був випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix. Пізніше були написані наступні версії для кількох інших платформ, включаючи IBM PC під керуванням DOS (1983), Apple Macintosh під керуванням класичної Mac OS (1985), AT&T Unix PC (1985), Atari ST (1988), OS/2 (1989), Microsoft Windows (1989), SCO Unix (1994) і macOS (раніше OS X; 2001).

Вебсайт: microsoft.com

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