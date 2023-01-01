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Microsoft Translator

Microsoft Translator

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Вебсайт: bing.com

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Microsoft Translator — це багатомовний хмарний сервіс машинного перекладу, наданий Microsoft. Перекладач Microsoft інтегрований у багато споживчих продуктів, продуктів розробників і підприємств; зокрема програми Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Translator, Visual Studio, Internet Explorer і Microsoft Translator для Windows, Windows Phone, iPhone і Apple Watch, а також телефонів Android і Android Wear. Microsoft Translator також пропонує переклад тексту та мовлення через хмарні служби для компаній. Сервіс для перекладу тексту через Translator Text API варіюється від безкоштовного рівня з підтримкою двох мільйонів символів на місяць до платних рівнів з підтримкою мільярдів символів на місяць. Переклад мовлення через служби Microsoft Speech пропонується на основі часу аудіопотоку. Сервіс підтримує 73 мовні системи станом на травень 2020 року. Він також підтримує 11 систем перекладу мовлення, які наразі забезпечують функцію живої розмови Microsoft Translator, Skype Translator і Skype для Windows Desktop, а також програми Microsoft Translator для iOS і Android.

Вебсайт: bing.com

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